17 сентября 2025 в 13:13

Назван новый гендиректор «Башнефти»

Тимофей Стрельцов возглавил «Башнефть»

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Тимофей Стрельцов стал генеральным директором компании «Башнефть» (входит в «Роснефть»), следует из данных ЕГРЮЛ. Он возглавил компанию 16 сентября.

До этого Стрельцов занимал пост первого вице-президента «Роснефти». С лета 2024 года руководителем «Башнефти» был Владимир Чернов.

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за первое полугодие 2025 года составила 245 млрд рублей. Это на 68,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Выручка за полугодие составила 4,263 трлн рублей. Кроме того, заводы переработали 38,7 млн тонн нефти: снижение связано с ремонтом и оптимизацией работы.

Кроме того, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что снижение ключевой ставки в России идет слишком медленно, несмотря на решения ЦБ в июне. По его словам, причиной является высокая индексация тарифов естественных монополий. Сечин отметил, что тарифы естественных монополий в России растут быстрее инфляции. По его словам, это оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль в условиях неблагоприятной экономической ситуации.

