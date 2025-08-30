День знаний — 2025
30 августа 2025 в 11:11

«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2025 года составила 245 млрд рублей, следует из отчета компании. Показатель снизился на 68,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а выручка за отчетный период составила 4,263 трлн рублей. Также уточняется, что заводы «Роснефти» в первой половине года переработали всего 38,7 млн тонн нефти: снижение показателей связано с ремонтом и оптимизацией работы.

Объем переработки нефти в первом полугодии 2025 году составил 38,7 млн тонн. Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса, — говорится в отчете.

В «Роснефти» подчеркнули, что существенное отрицательное влияние на финансовые показатели оказывает высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Дополнительно на динамику прибыли повлияли неденежные и разовые факторы. При этом глубина переработки нефти выросла до 77,6%, а выход светлых нефтепродуктов — до 60,3%.

Ранее «Башнефть» сообщила об экономическом эффекте свыше 660 млн рублей от программы энергосбережения в первом полугодии. Основной вклад обеспечила «Башнефть-Добыча», сократившая энергопотребление на 9,5 тысяч тонн условного топлива и сэкономившая 360 млн рублей.

