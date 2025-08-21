Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей

Программа энергосбережения помогла «Башнефти» сэкономить 660 млн рублей

Экономический эффект от программы энергосбережения предприятий «Башнефти», входящей в «Роснефть», превысил 660 млн рублей по итогам первого полугодия, сообщили в компании. Эта сумма на 55% больше, чем за тот же период прошлого года.

В корпорации подчеркнули, что основной вклад обеспечила «Башнефть-Добыча», отвечающая за добычу нефти и газа. За шесть месяцев энергопотребление здесь удалось сократить на 9,5 тысяч тонн условного топлива (т.у.т.), что в денежном выражении составило 360 млн рублей.

Эффект от энергосберегающих мероприятий «Башнефть-Полюса» составил 140 т.у.т., что выше плана на 57%. «Соровскнефть» получила 5,5 млн рублей экономии благодаря внедрению энергоэффективной техники.

Уфимская группа НПЗ «Башнефти» сэкономила более 270 млн рублей, что на 75% выше результата прошлого года. На «Уфаоргсинтезе» эффект достиг 31,5 млн рублей за счет модернизации оборудования. «Башнефть-Розница» за первое полугодие сэкономила 1,5 млн рублей благодаря установке энергосберегающего освещения и котлов.

Ранее компания «Роснефть» назвала решение Евросоюза о введении санкций против индийского НПЗ Nayara Energy необоснованным и незаконным. В корпорации подчеркнули, что такие меры нарушают нормы международного права и носят политический характер. В «Роснефти» уточнили, что не контролируют Nayara Energy, так как их доля в уставном капитале предприятия не превышает 50%. Там добавили, что завод является стратегически важным объектом для Индии, а введенные санкции угрожают энергетической безопасности страны и ее экономике.

Роснефть
экономика
энергосбережение
деньги
Башнефть
