«Роснефть» прокомментировала санкции Евросоюза против ее завода в Индии

«Роснефть» прокомментировала санкции Евросоюза против ее завода в Индии «Роснефть»: санкции ЕС против индийского НПЗ Nayara Energy являются незаконными

Компания «Роснефть» считает необоснованным решение Евросоюза о введении санкций против нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Индии, сообщает пресс-служба корпорации. Отмечается, что такие действия нарушают международное право.

ПАО «НК „Роснефть“» считает необоснованным и незаконным решение Европейского союза о введении ограничительных мер в отношении индийского НПЗ Nayara Energy. Данные санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства, — указывается в сообщении.

В компании отметили, что она не является контролирующим акционером Nayara Energy, ее доля в уставном капитале предприятия составляет менее 50%. Там подчеркнули, что налогообложение этой компании осуществляется полностью в Индии, а прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и розничной сети компании в этой стране.

НПЗ Nayara Energy — это стратегически важный актив индийской энергетики, обеспечивающий стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок страны. Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, — предупредили в «Роснефти».

В ЕС 18 июля согласовали новый, 18-й санкционный пакет против России. В частности, введены ограничения против НПЗ Nayara Energy в Индии, одним из акционеров которого выступает «Роснефть».