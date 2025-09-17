Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 13:23

«Не новая»: Песков о появлении Путина на учениях в военной форме

Песков: Путин ранее уже появлялся в военной форме

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин уже надевал военную форму, в которой 16 сентября посетил учения ВС России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, форма «не новая».

Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся. Раньше, посещая штабы группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, он появлялся там в такой же военной форме, поэтому нынешний случай нельзя назвать исключительным, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Российско-белорусские учения проводились с 12 по 16 сентября на 41 полигоне в обеих странах. В Мулино состоялся их завершающий этап. Путин отметил, что участие в мероприятии приняли около 100 тыс. военнослужащих, были задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

В ходе осмотра выставки военной техники на полигоне Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение, позволяя бойцам свободно передвигаться на поле боя. Дальность действия очков составляет до одного километра.

