Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин Путин подписал указ о запрете закупки иностранной формы для армии с 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий закупку военной формы и другого вещевого имущества иностранного производства для российской армии с 2026 года. Соответствующий документ появился на портале публикования нормативных актов. При этом с 2027 года российской должна быть не только форма, но и ткани, из которых она пошита.

Принять дополнительные меры, предусматривающие, начиная с 1 января 2026 года, поставку <…> для нужд ВС РФ вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории РФ, а к 2027 году — также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории России, — сказано в указе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин России заявлял, что в России в скором времени разработают изменения в действующее законодательство, касающиеся запрета закупки военной формы за рубежом. По его словам, в стране следует развивать свою легкую промышленность. Речь идет о компетенциях, рабочих местах и технологиях.