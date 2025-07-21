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21 июля 2025 в 19:19

«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме

Володин поручил подготовить поправки о запрете закупки военной формы за рубежом

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России разработают изменения в действующее законодательство, они будут касаться запрета закупки военной формы за рубежом. Соответствующее распоряжение на Совете Государственной думы озвучил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, в стране следует развивать свою легкую промышленность. Речь идет о компетенциях, рабочих местах и технологиях, подчеркнул Володин.

На это есть запрос и есть производственные мощности. Затем надо отказаться и от импортных тканей, которые также можно производить в России. Неправильно, когда деньги уходят в экономику других стран, — отметил он.

Ранее Володин раскритиковал предложенный Минтрудом перечень профессий, позволяющих иностранцам работать в России без теста на знание языка. Особое возмущение спикера вызвало включение в список водителей и социальных работников, которые, по его мнению, обязаны знать русский язык и законодательство для нормального взаимодействия с людьми. Володин поручил МВД проверить обоснованность таких исключений.

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