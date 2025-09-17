Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:35

В Краснодаре приземлился первый за три года рейс: что известно, расписание

Здание аэропорта в Краснодаре Здание аэропорта в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

В среду, 17 сентября, в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Что об этом известно, по какому расписанию будут летать самолеты?

Что известно об открытии аэропорта Краснодара

Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск, общее время в пути составило 3 часа 45 минут. Борт должен был сесть в Краснодаре в 10:25, но совершил посадку на несколько минут раньше. Первый рейс встретили традиционной водяной аркой.

В четверг, 18 сентября, из Шереметьево также запланирован вылет рейса в Краснодар в 06:40. Из аэропорта Домодедово можно улететь в Краснодар завтра в 11:10. Рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии». В пятницу, 19 сентября, до Краснодара долетит рейс «Победы» из Внуково. Отправление запланировано на 12:35.

Аэропорт Краснодара возобновил работу на прошлой неделе, 11 сентября. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов могут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. На данный момент разрешено проводить не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день. На круглосуточный режим обслуживания рейсов аэропорт перейдет в 2026 году.

Из каких еще городов можно долететь до Краснодара

В сезонном расписании аэропорта значится более 60 рейсов в 13 разных направлениях. Рейсы будут осуществлять компании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Смартавиа», «Россия», «Азурэйр» и S7. В пределах России можно вылететь в:

  • Екатеринбург — ежедневно в 10:15, в разные дни в 14:25, 14:55, 16:25, 17:50, 17:55, 18:25, 18:35 и 18:45;
  • Казань — ежедневно в 17:30, в 13:25 (пн, ср, пт, вс);
  • Красноярск — в 13:45 (вс), 14:40 (чт), 18:50 (пн, ср, пт, вс);
  • Москву (Шереметьево) — ежедневно в 15:25, в разные дни в 10:45, 11:25, 11:40, 18:00, 18:05 и 18:50;
  • Москву (Внуково) — ежедневно в 11:30, 11:50, 17:15, 16:55;
  • Москву (Домодедово) — ежедневно в 15:55 и 16:05, а также 16:20 (вт, чт, пт, вс);
  • Новосибирск — в 10:45 (ср, пт, вс), 12:40 (вт, чт, сб), 13:15 (вт, чт, вс), 16:25 (пн, ср, сб);
  • Санкт-Петербург — ежедневно в 08:00, 13:25, 14:00, 07:00 (пн, пт), 10:00 (сб);
  • Сургут — в 13:40 (вт, пт).

За рубеж из Краснодара можно отправиться в шесть городов Турции, ОАЭ, Армении и Узбекистана.

Здание аэропорта в Краснодаре Здание аэропорта в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Какие еще аэропорты возобновили работу

Аэропорт Краснодара, как и другие воздушные гавани юга России, был закрыт с 24 февраля 2022 года, после начала СВО на Украине. В 2025 году, кроме Краснодара, была возобновлена работа аэропортов Элисты и Геленджика. В мае открыто авиасообщение с абхазским Сухумом, аэропорт был закрыт с 1993 года.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России.

«Мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал Никитин.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 17 сентября: первый снег на подходе, скоро накроет

Разнесли энергетику ВСУ и БПЛА на взлете: удары по Украине 17 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 сентября: где сбои в РФ

рейсы
самолеты
новости
Краснодар
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.