В Краснодаре приземлился первый за три года рейс: что известно, расписание

В среду, 17 сентября, в аэропорту Краснодара приземлился первый после открытия воздушного пространства рейс. Что об этом известно, по какому расписанию будут летать самолеты?

Что известно об открытии аэропорта Краснодара

Первый за три года рейс выполнил Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетел из Шереметьево в 06:40 мск, общее время в пути составило 3 часа 45 минут. Борт должен был сесть в Краснодаре в 10:25, но совершил посадку на несколько минут раньше. Первый рейс встретили традиционной водяной аркой.

В четверг, 18 сентября, из Шереметьево также запланирован вылет рейса в Краснодар в 06:40. Из аэропорта Домодедово можно улететь в Краснодар завтра в 11:10. Рейс выполнит авиакомпания «Уральские авиалинии». В пятницу, 19 сентября, до Краснодара долетит рейс «Победы» из Внуково. Отправление запланировано на 12:35.

Аэропорт Краснодара возобновил работу на прошлой неделе, 11 сентября. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов могут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. На данный момент разрешено проводить не более пяти взлетно-посадочных операций в час.

В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день. На круглосуточный режим обслуживания рейсов аэропорт перейдет в 2026 году.

Из каких еще городов можно долететь до Краснодара

В сезонном расписании аэропорта значится более 60 рейсов в 13 разных направлениях. Рейсы будут осуществлять компании «Аэрофлот», «Азимут», «Победа», «Уральские авиалинии», «Ютэйр», «Смартавиа», «Россия», «Азурэйр» и S7. В пределах России можно вылететь в:

Екатеринбург — ежедневно в 10:15, в разные дни в 14:25, 14:55, 16:25, 17:50, 17:55, 18:25, 18:35 и 18:45;

Казань — ежедневно в 17:30, в 13:25 (пн, ср, пт, вс);

Красноярск — в 13:45 (вс), 14:40 (чт), 18:50 (пн, ср, пт, вс);

Москву (Шереметьево) — ежедневно в 15:25, в разные дни в 10:45, 11:25, 11:40, 18:00, 18:05 и 18:50;

Москву (Внуково) — ежедневно в 11:30, 11:50, 17:15, 16:55;

Москву (Домодедово) — ежедневно в 15:55 и 16:05, а также 16:20 (вт, чт, пт, вс);

Новосибирск — в 10:45 (ср, пт, вс), 12:40 (вт, чт, сб), 13:15 (вт, чт, вс), 16:25 (пн, ср, сб);

Санкт-Петербург — ежедневно в 08:00, 13:25, 14:00, 07:00 (пн, пт), 10:00 (сб);

Сургут — в 13:40 (вт, пт).

За рубеж из Краснодара можно отправиться в шесть городов Турции, ОАЭ, Армении и Узбекистана.

Здание аэропорта в Краснодаре Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Какие еще аэропорты возобновили работу

Аэропорт Краснодара, как и другие воздушные гавани юга России, был закрыт с 24 февраля 2022 года, после начала СВО на Украине. В 2025 году, кроме Краснодара, была возобновлена работа аэропортов Элисты и Геленджика. В мае открыто авиасообщение с абхазским Сухумом, аэропорт был закрыт с 1993 года.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что после Геленджика могут возобновить работу закрытые аэропорты других городов России.

«Мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал Никитин.

