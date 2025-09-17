Свекла по-корейски — съедается тоннами: салат с обалденной заправкой. Пикантная, яркая и невероятно вкусная закуска, которая украсит любой стол! Хрустящая текстура, идеальный баланс сладости, кислинки и остроты — этот салат точно не задержится в холодильнике. Отлично подходит к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска!

Ингредиенты

Свёкла сырая — 600 г

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Для маринада

Уксус 9% — 3 ст. л.

Сахар — 1 ч. л. (или сахзам)

Соль — 1/2 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Перец красный острый — 1/2 ч. л.

Перец чёрный молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

Свёклу очистите и натрите на специальной тёрке для корейской моркови или нарежьте очень тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите ножом. В отдельной миске приготовьте маринад: смешайте уксус, сахар, соль, кориандр, красный и чёрный перец. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли. В большой миске соедините натёртую свёклу, чеснок и заправку. Хорошо перемешайте руками, слегка помяв овощи, чтобы они лучше пропитались. Растительное масло разогрейте в ковшике или на сковороде до появления легкого дымка. Осторожно, чтобы не брызгалось, залейте горячим маслом свёклу и сразу же перемешайте. Накройте миску крышкой или пищевой плёнкой и оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа, затем уберите в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь — за это время салат полностью раскроет свой вкус! Приятного аппетита!

