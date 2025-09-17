Стало известно, за счет чего живут богатые семьи в России Социолог Мареева: доходы богатых семей поступают из разных источников

Семьи россиян с ежемесячным доходом свыше 500 тысяч рублей обычно имеют несколько источников поступлений, заявила социолог Высшей школы экономики Светлана Мареева. По ее словам, с возрастом капитал увеличивается, вместе с этим формируются значительные доходы от инвестиций.

С возрастом постепенно накапливается капитал, и в более старших группах появляются существенные доходы от инвестиций, хотя трудовая составляющая остается важной, — подчеркнула Мареева.

По данным исследования, зарплату в качестве основного источника дохода указывает от половины до 70% респондентов. На втором месте — проценты по банковским вкладам. Доходы от предпринимательства, включая пассивные поступления от доли в бизнесе, фиксируют около трети участников опроса. Примерно 30% сообщили о прибыли от сдачи недвижимости в аренду.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что для ощущения счастья россиянам в среднем требуется 226 921 рубль в месяц — вдвое больше, чем в 2017 году. Эксперты связали рост с инфляцией и общим повышением цен. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали значительно большую сумму — почти 700 тысяч рублей ежемесячно. Опрос провели среди 1,6 тысячи респондентов.