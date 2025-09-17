Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:46

Рябков раскрыл, какого конкурсанта «Интервидения» он поддерживает

Рябков заявил, что будет болеть за SHAMAN на «Интервидении»

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что будет болеть за SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на музыкальном конкурсе «Интервидение». Он отметил, что это мероприятие является хорошей возможностью приобщиться к образцам современной музыкальной культуры различных жанров, передает ТАСС.

Мы ждем это замечательное событие. <…> Болеем за SHAMAN, — сказал Рябков.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.

До этого сообщалось, что организаторы музыкального конкурса объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве при участии более 20 стран.

Россия
МИД РФ
Сергей Рябков
Интервидение
SHAMAN
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.