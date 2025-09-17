Рябков раскрыл, какого конкурсанта «Интервидения» он поддерживает Рябков заявил, что будет болеть за SHAMAN на «Интервидении»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что будет болеть за SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на музыкальном конкурсе «Интервидение». Он отметил, что это мероприятие является хорошей возможностью приобщиться к образцам современной музыкальной культуры различных жанров, передает ТАСС.

Мы ждем это замечательное событие. <…> Болеем за SHAMAN, — сказал Рябков.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.

До этого сообщалось, что организаторы музыкального конкурса объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве при участии более 20 стран.