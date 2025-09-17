Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:34

В МИД высказались об облегчении санкционного режима США

Рябков: Россия не ставит перед США вопрос облегчения санкционного режима

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия не ставит перед США вопрос об облегчении санкционного режима, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва продолжает диалог с Вашингтоном по различным линиям, сообщает РИА Новости.

Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности, — заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ также отметил, что противники урегулирования на Украине ежедневно срывают договоренности Москвы и Вашингтона о мире. По его словам, особенно это заметно после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что санкции Европейского союза против России недостаточно жесткие. Он констатировал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Американский лидер признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

В свою очередь политолог Сергей Станкевич отметил, что Евросоюз, вероятнее всего, продолжит использовать часть российской нефти и газа, а полный отказ от них приведет к упадку промышленности в странах объединения.

