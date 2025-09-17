Празднование Дня города в Москве
Лавров обозначил ключевое условие для гарантий безопасности Украине

Лавров: гарантии безопасности Киеву должны полностью соответствовать Уставу ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины полностью соответствовали международным обязательствам Запада, закрепленным в Уставе ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на круглом столе для иностранных дипломатов, посвященном вопросам урегулирования на Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Москва последовательно добивается этого с 2014 года. Трансляцию его выступления вел сайт МИД РФ.

Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности. Мы этого добивались и феврале 2014 года, и затем через год, когда согласовали и одобрили новые принципы и договоренности. И гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в Уставе ООН, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что данные гарантии должны опираться на фундаментальные принципы, закрепленные также и в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Стамбульские договоренности 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года. Лавров отдельно акцентировал внимание на принципе неделимости безопасности: ни одно государство не вправе укреплять свою собственную безопасность за счет других стран.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не выполняет требования Устава всемирной организации. По словам Лаврова, это вызывает серьезное беспокойство Москвы.

