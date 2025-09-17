Сотрудники Следственного комитета России завершили расследование дел, возбужденных в отношении иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, заявила пресс-служба ведомства. Речь идет о наемниках и 177 уголовных делах.

Всего на сегодняшний день завершено расследование 177 уголовных дел в отношении иностранных наемников, — отметили в ведомстве.

Ранее доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо говорил, что незаконные колумбийские вооруженные формирования создали на Украине криминальный бизнес. Они занимаются наркотрафиком, наемничеством, а также вывозят на родину компоненты беспилотных летательных аппаратов и элементы взрывчатых веществ.

До этого сообщалось, что каждый пятый британский наемник, прибывающий на Украину, погибает. Это связано с тем, что характер боевых действий кардинально отличается от кампаний в Ираке и Афганистане, где одна из сторон обладала подавляющим техническим преимуществом.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ привлекают иностранных наемников обещанием предоставления украинского гражданства. В опубликованном видеоролике одной из вербовочных организаций утверждается, что иностранцы могут легально получить паспорт Украины и что многие уже воспользовались этой возможностью.