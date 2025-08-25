Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 11:24

В РФПИ объяснили экономические трудности Германии

Дмитриев назвал кризис в Германии расплатой за годы ошибочной политики

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические проблемы Германии стали результатом долгих лет ошибочной политики, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, эта «плохая политика» продолжается.

Возможно, «кризис», о котором говорит [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, не свалился с неба — это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается, — написал Дмитриев.

Ранее Мерц заявил, что решить экономические проблемы Германии оказалось намного сложнее, чем ожидалось. По его словам, в стране начался структурный кризис. Политик призвал не питать иллюзий в отношении масштаба проблем, которые стоят перед страной. Мерц подчеркнул, что экономика ФРГ сократилась во втором квартале сильнее, чем предполагалось, власти страны больше не могут обеспечить финансирование социального государства.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что развитие экономики Евросоюза катится по наклонной в сторону наращивания госдолга. По его мнению, еврозона оказалась в такой же критической финансовой ситуации, как и в начале 2010-х годов. Рост задолженности европейских стран обозреватель связывает с проблемами старения населения и необходимостью платить соцвыплаты. Другой проблемой стало увеличение военных расходов за счет новых кредитов.

Германия
экономика
экономический кризис
Фридрих Мерц
Кирилл Дмитриев
РФПИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
В одном из российских регионов могут полностью запретить вейпы
В лесу нашли кости неизвестного человека
Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла детали его поиска
Британец-трансгендер выдал себя за девушку и изнасиловал знакомого
Стало известно место захоронения Бутусова
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.