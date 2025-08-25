Экономические проблемы Германии стали результатом долгих лет ошибочной политики, заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, эта «плохая политика» продолжается.

Возможно, «кризис», о котором говорит [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц, не свалился с неба — это расплата за годы ошибочных решений и плохой политики. И эта плохая политика продолжается, — написал Дмитриев.

Ранее Мерц заявил, что решить экономические проблемы Германии оказалось намного сложнее, чем ожидалось. По его словам, в стране начался структурный кризис. Политик призвал не питать иллюзий в отношении масштаба проблем, которые стоят перед страной. Мерц подчеркнул, что экономика ФРГ сократилась во втором квартале сильнее, чем предполагалось, власти страны больше не могут обеспечить финансирование социального государства.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что развитие экономики Евросоюза катится по наклонной в сторону наращивания госдолга. По его мнению, еврозона оказалась в такой же критической финансовой ситуации, как и в начале 2010-х годов. Рост задолженности европейских стран обозреватель связывает с проблемами старения населения и необходимостью платить соцвыплаты. Другой проблемой стало увеличение военных расходов за счет новых кредитов.