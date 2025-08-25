В Минздраве Газы раскрыли, сколько палестинцев умерло от голода за сутки

Не менее 11 палестинцев умерли от голода за последние сутки, сообщила пресс-служба Минздрава сектора Газа в Telegram-канале. Среди этих жертв есть двое детей.

В ведомстве отметили, что всего за последнее время от голода в анклаве погибли 300 человек. При этом 117 из них — несовершеннолетние.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что более 60 россиян и их семей до сих пор остаются в секторе Газа. По информации ведомства, российские дипломаты находятся с соотечественниками в постоянном контакте.

Представители министерства напомнили, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация из сектора Газа российских граждан и их семей из числа палестинцев. Во время основного этапа на самолетах МЧС оттуда вывезли около 1200 человек, то есть почти всех россиян и их родственников, желающих покинуть Газу.

До этого стало известно, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. По данным ООН, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.