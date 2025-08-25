Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:09

В России признали нежелательной швейцарскую образовательную НПО

Генпрокуратура признала нежелательной работу International Baccalaureate в РФ

Работа швейцарской неправительственной организации International Baccalaureate на территории России признана нежелательной, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Это решение было принято в связи с признанием ее активности представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

В заявлении прокуратуры указывается, что программы образования указанной НПО нацелены на формирование у молодого поколения россиян чуждых западных идеалов. Помимо этого, в учебных материалах искажаются исторические события, присутствуют компоненты антироссийской пропаганды, а также элементы, способные разжигать межнациональную рознь.

Отмечается, что International Baccalaureate считается одним из мировых лидеров в области реализации международных образовательных проектов.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V. В ведомстве уточнили, что с начала СВО фонд занимает политически ангажированную антироссийскую позицию. Кроме того, EVZ активно призывает поддерживать Украину.

