Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций

Немецкая организация Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V признана нежелательной на территории России, соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура. Там уточнили, что с начала СВО фонд занимает политически ангажированную антироссийскую позицию. Кроме того, EVZ активно призывает поддерживать Украину.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V, — говорится в заявлении.

Руководством EVZ также был сформирован «бюджет солидарности» на нужды Украины. Целями данной организации является нарушение территориальной целостности России, усиление конфликта, радикализация общества и культивирование русофобии, подытожили в прокуратуре.

Ранее Министерство юстиции признало нежелательной в России организацию «Репортеры без границ». Ее внесли в соответствующий реестр 14 августа. Вместе с этим нежелательной в России признали американскую организацию «Группа 36».