14 августа 2025 в 18:14

Минюст пополнил реестр одной нежелательной в России организацией

Минюст признал нежелательной в России организацию «Репортеры без границ»

Международная организация «Репортеры без границ» Международная организация «Репортеры без границ» Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/Global Look Press

Минюст России признал нежелательной в РФ организацию «Репортеры без границ». Ее занесли в соответствующий реестр, информация размещена на сайте ведомства.

Французскую организацию внесли в перечень 14 августа 2025 года под номером 254. Также в этот же день нежелательной в России признали американскую организацию «Группа 36».

Ранее Генеральная прокуратура РФ внесла немецкую НКО Demokrati-JA e.V. (DJA) в список нежелательных на территории страны. Проверка показала, что ее участники проводят русофобские акции, пытаясь создать искаженный образ России. Организаторами НКО выступают российские эмигранты.

Кроме того, в реестр нежелательных в РФ организаций внесли Немецкий Фонд имени Розы Люксембург, в конце июля соответствующее решение приняла Генпрокуратура РФ. Он распространял сообщения иностранных агентов. Также в перечень попали голландский Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества, немецкая Журналистская сеть по освещению событий в Восточной Европе и американская East View Information Services Inc.

