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21 июля 2025 в 18:02

В России признали нежелательным фонд из Германии

Генпрокуратура признала нежелательным «Фонд Розы Люксембург»

Берлин. Здание Фонда Розы Люксембург Берлин. Здание Фонда Розы Люксембург Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации «Фонд Розы Люксембург». Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, фонд распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами.

Принято решение признать деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. нежелательной в Российской Федерации. <…> [Фонд] реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, дискредитацию органов государственной власти России, — говорится в сообщении.

Ранее нежелательной в России была признана правозащитная организация Amnesty International. Генпрокуратура указала, что ее деятельность представляет угрозу для конституционного строя и безопасности страны.

До этого Министерство юстиции России добавило три фонда британского певца Элтона Джона в перечень нежелательных организаций. Речь, в частности, идет о двух филиалах Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»). Также в перечень включена британская организация Justice for Journalists Foundation (фонд «Справедливость для журналистов»). Причины такого решения не уточняются.

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