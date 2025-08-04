Минюст признал Фонд имени Розы Люксембург нежелательной организацией

Немецкий Фонд имени Розы Люксембург включили в список нежелательных организаций в России, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ. Кроме того, в реестр вошли голландский Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества, немецкая Журналистская сеть по освещению событий в Восточной Европе и американская East View Information Services Inc.

Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. («Фонд имени Розы Люксембург», «Фонд социального анализа и политического образования имени Розы Люксембург»), — говорится в перечне ведомства.

В конце июля деятельность Фонда имени Розы Люксембург была признана нежелательной в России со стороны Генеральной прокуратуры. Как уточнили в надзорном ведомстве, фонд распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами.

Ранее Минюст внес в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, организацию «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov). Вместе с тем реестр пополнился гражданским сетевым движением «Мир. Прогресс. Права человека».