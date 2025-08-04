Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:12

Минюст признал Фонд имени Розы Люксембург нежелательной организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий Фонд имени Розы Люксембург включили в список нежелательных организаций в России, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ. Кроме того, в реестр вошли голландский Фонд Роберта Карра для сетей гражданского общества, немецкая Журналистская сеть по освещению событий в Восточной Европе и американская East View Information Services Inc.

Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. («Фонд имени Розы Люксембург», «Фонд социального анализа и политического образования имени Розы Люксембург»), — говорится в перечне ведомства.

В конце июля деятельность Фонда имени Розы Люксембург была признана нежелательной в России со стороны Генеральной прокуратуры. Как уточнили в надзорном ведомстве, фонд распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами.

Ранее Минюст внес в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, организацию «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov). Вместе с тем реестр пополнился гражданским сетевым движением «Мир. Прогресс. Права человека».

Минюст
Минюст РФ
нежелательные организации
организации
Германия
ФРГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.