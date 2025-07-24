Минюст России пополнил список нежелательных организаций

Минюст РФ внес организацию «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в список НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте министерства. Распоряжение Минюста датировано 22 июля, решение Генпрокуратуры — 1 июля.

Вместе с тем реестр пополнился гражданским сетевым движением «Мир. Прогресс. Права человека». Организация «Институт Андрея Сахарова» была одним из направлений работы движения.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц в России. По его словам, речь идет о ресурсах, попавших в реестр Минюста за отказ удалять экстремистские материалы.

До этого стало известно, что журналисты Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) были внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Кроме того, в список иноагентов попали поэтесса Наталья Резник и историк Василий Жарков, а также портал Activatica.org.