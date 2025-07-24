Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 20:48

Минюст России пополнил список нежелательных организаций

Минюст России внес «Институт Андрея Сахарова» в список нежелательных организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ внес организацию «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в список НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте министерства. Распоряжение Минюста датировано 22 июля, решение Генпрокуратуры — 1 июля.

Вместе с тем реестр пополнился гражданским сетевым движением «Мир. Прогресс. Права человека». Организация «Институт Андрея Сахарова» была одним из направлений работы движения.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц в России. По его словам, речь идет о ресурсах, попавших в реестр Минюста за отказ удалять экстремистские материалы.

До этого стало известно, что журналисты Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) были внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Кроме того, в список иноагентов попали поэтесса Наталья Резник и историк Василий Жарков, а также портал Activatica.org.

Россия
Минюст РФ
нежелательные организации
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда в отношении блогера Лерчек
Бузову с округлившимся животом сняли на видео
Молодежь в России резко поверила в бога за последние четыре года
Обжариваю лисички с луком — аромат на всю кухню
МИД РФ выступил против новой инициативы Израиля на Западном берегу
В Москве арестовали управделами губернатора Челябинской области
Губерниев призвал немецкого пловца сняться с ЧМ в Сингапуре
Путин навалял Макрону в Африке. Зачем России Черный континент, какие цели
Стало известно, почему Ермак раздражает обе партии США
Ветеран СВО скрутил мигранта, ударившего ножом россиянина
Уехавший из России комик-иноагент заявил, что денег хватит на четыре года
Умер фронтмен и основатель легендарной поп-группы из Америки
Военкор раскрыл, чем важны взятые Новоэкономическое и Зверево
В Италии в день против русофобии покажут записи концертов Гергиева
Китайский студент вырвался из рабства в Мьянме из-за «светлого будущего»
Составлен список российских артистов, продолжающих выступать за границей
Что хотят заказчики: тренды девелопмента и коммерческого строительства
Известная юмористка смогла погасить долги перед ФНС
Стали известны детали операции бойца СВО с пробитым черепом
Минюст России пополнил список нежелательных организаций
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.