Немецкая организация российских эмигрантов стала нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура РФ внесла немецкую НКО Demokrati-JA e.V. (DJA) в список нежелательных на территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка показала, что ее участники организации проводят русофобские акции, пытаясь создать искаженный образ России. Организаторами НКО выступают российские эмигранты.

Участники объединения занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии.<...> Проводятся массовые антироссийские публичные акции в Германии, <...> требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России, — сказано в сообщении.

Ранее Минюст РФ внес организацию «Институт Андрея Сахарова» (L'Institut Sakharov) в список НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Распоряжение Минюста датировано 22 июля, решение Генпрокуратуры — 1 июля.

До этого в международный розыск был объявлен писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом). Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.