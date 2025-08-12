Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 05:48

Российского литератора объявили в международный розыск

Российского писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Дмитрий Быков (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в международный розыск, передает РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на прошлой неделе заочно арестовал его на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

В отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По информации из дела, объявление о международном розыске было сделано 28 июля 2025 года.

Ранее суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова. Против него возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время он находится за границей.

До этого сообщалось, что предварительное слушание по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) состоится в Пресненском суде Москвы во вторник, 12 августа. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. После этого суд озвучит дату рассмотрения дела по существу.

розыск
Россия
писатели
иноагенты
