25 августа 2025 в 11:25

Владельцы iPhone снова смогут расплачиваться телефоном

Сбербанк перезапустил оплату iPhone по аналогии с Apple Pay

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владельцы iPhone снова смогут расплачиваться телефоном, платежи по Bluetooth вместо NFC запустил Сбербанк, передает РБК со ссылкой на источники. В настоящее время технология с названием «Вжух» доступна только его клиентам и лишь на новой версии «Сбербанк Онлайн» (стала доступна 25 августа), но ее могут установить и другие кредитные организации. По словам собеседника портала, «Вжух» работает на расстоянии и без интернета.

Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение «Сбербанк Онлайн», поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа, — отметил он.

Ранее выяснилось, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения российских банков могут вернуться в App Store.

Также стало известно, что количество кибератак на инфраструктуру «Сбера» в январе — июне 2025 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как указал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, все попытки оказались безрезультатными.

