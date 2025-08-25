Психолог рассказала, как уберечь ребенка от зависимости от гаджетов

Психолог рассказала, как уберечь ребенка от зависимости от гаджетов Психолог Белобородова призвала мягко ограничивать ребенку время за гаджетом

Взрослым следует мягко контролировать времяпрепровождение ребенка за гаджетами, заявила KP.RU психолог Ирина Белобородова. Она уточнила, что родителям младшеклассников допускается просматривать их чаты, чтобы понимать их круг общения.

Дошкольникам и детям младшего школьного возраста бывает сложно регулировать свое поведение и самостоятельно останавливать игру, откладывать гаджет. Четкие ограничения и знакомое расписание помогают развивать саморегуляцию, — отметила Белобородова.

При проблемах с отказом от гаджета у ребенка лучше не устраивать скандалы, а спокойно поговорить. Эксперт добавила, что родителям подростков не нужно запрещать им проводить время в Сети. Вместо этого лучше обучить их находить баланс между онлайн-активностями, учебой, спортом и общением вживую.

Ранее специалист регионального отделения Банка России Сергей Журавлев заявил, что родителям нужно регулярно информировать детей о мошеннических уловках. Он также призвал ограничить несовершеннолетним доступ к гаджетам взрослых.