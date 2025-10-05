Враг здорового сна: эти электроприборы мешают высыпаться и восстанавливаться

Сон рядом с работающими электроприборами может негативно влиять на качество отдыха и общее состояние здоровья человека. Электромагнитные излучения и световые сигналы техники нарушают естественные процессы восстановления организма во время сна. Создание технологически чистой зоны для сна способствует более глубокому и полноценному отдыху.

Электромагнитные поля от работающих устройств могут влиять на фазы сна и биоритмы. Световые индикаторы даже в выключенном состоянии создают световое загрязнение, мешающее выработке мелатонина. Шум от работающих приборов нарушает глубокие стадии сна, даже если кажется неслышным. Тепловыделение от техники может создавать некомфортный микроклимат для сна. Психологический фактор постоянной доступности мешает мозгу полностью расслабиться. Секрет качественного сна заключается в создании в спальне среды, свободной от работающей техники. Рекомендуется отключать на ночь роутеры, заряжающиеся устройства и другую электронику, а также убирать гаджеты из зоны непосредственной близости к спальному месту.

