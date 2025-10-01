Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 07:12

Опасная близость: какие предметы категорически запрещено размещать рядом с Wi-Fi-роутером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные роутеры излучают мощные радиоволны, способные нанести вред окружающим предметам. Именно эти вещи нельзя размещать рядом с ним.

Особенно уязвимы перед воздействием волн банковские карты с магнитной полосой — они просто могут размагнититься. Чипы NFC в безопасности, а вот ключ от домофона может тоже выйти из строя, поэтому храните связку подальше от источника сигнала.

Bluetooth-устройства рядом с роутером будут работать с помехами. Не стоит размещать прибор и возле аквариума или клетки с грызунами — это может негативно сказаться на здоровье питомцев. Также избегайте соседства с микроволновой печью и станцией робота-пылесоса — это вредит самому роутеру.

Ранее сообщалось, что эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров посоветовал родителям регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах. Также он призвал завести «семейные аккаунты» для контроля настроек приватности на устройствах ребенка.

роутеры
техника
советы
интернет
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.