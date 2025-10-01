Опасная близость: какие предметы категорически запрещено размещать рядом с Wi-Fi-роутером

Современные роутеры излучают мощные радиоволны, способные нанести вред окружающим предметам. Именно эти вещи нельзя размещать рядом с ним.

Особенно уязвимы перед воздействием волн банковские карты с магнитной полосой — они просто могут размагнититься. Чипы NFC в безопасности, а вот ключ от домофона может тоже выйти из строя, поэтому храните связку подальше от источника сигнала.

Bluetooth-устройства рядом с роутером будут работать с помехами. Не стоит размещать прибор и возле аквариума или клетки с грызунами — это может негативно сказаться на здоровье питомцев. Также избегайте соседства с микроволновой печью и станцией робота-пылесоса — это вредит самому роутеру.

Ранее сообщалось, что эксперт по кибербезопасности Андрей Захаров посоветовал родителям регулярно информировать детей о фишинге и других интернет-угрозах. Также он призвал завести «семейные аккаунты» для контроля настроек приватности на устройствах ребенка.