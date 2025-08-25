Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 18:05

Главарь крупнейшей банды киллеров может участвовать в СВО

Baza: в Осетии появились данные об участии главаря банды киллеров Джако в СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет о возможном участии главаря банды киллеров из Северной Осетии Джако в СВО. По данным источника, Аслан Гагиев заключил контракт и ушел на фронт.

В Минобороны России эти данные не комментировали.

Канал отмечает, что Гагиев якобы отправил знакомому голосовое сообщение, где рассказывал о нахождении в приграничной зоне. В 2004 году он создал одну из крупнейших в стране банд, на счету которой есть минимум 60 заказных преступлений. В международный розыск Джако объявили в феврале 2014-го. В январе 2015 года Гагиева задержали в Вене, а в 2018-м экстрадировали в Россию. Процесс над ним и 11 участниками банды длится почти пять лет.

Как пишет Baza, Гагиев якобы поделился, что не всегда может общаться по WhatsApp. В разговоре он называл собеседника братом, а также пообещал ему позвонить, как только появится возможность.

Ранее сотрудник полиции ушел на СВО после совращения 15-летней школьницы, которая забеременела от него. Против мужчины завели уголовное дело. Фигурант оказался 39-летним сотрудником правоохранительных органов.

СВО
киллеры
банды
преступники
