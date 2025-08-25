Самый вкусный завтрак! Творожно-яблочные пончики «Нежность» за 20 минут!

Творожно-яблочные пончики «Нежность». Если вы ищете рецепт нежных, воздушных и невероятно вкусных пончиков, которые тают во рту, — это именно то, что нужно! Эти творожно-яблочные пончики сочетают в себе легкую кислинку яблок, нежность творога и аппетитную хрустящую корочку. Они идеально подходят для завтрака, детского перекуса или вечернего чаепития. Готовятся просто, а результат восхищает!

Для теста вам понадобится 250 граммов творога, 1 крупное яблоко, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя и около 200 граммов муки. Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородности. Смешайте творог, яблочную массу, яйца и сахар. Добавьте разрыхлитель и постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто.

Дайте тесту отдохнуть 15–20 минут. На стол насыпьте немного муки, сформируйте из теста колбаску и нарежьте ее на равные части. Из каждой части скатайте шарик, а затем сделайте в середине отверстие, чтобы получилась классическая форма пончика.

Разогрейте в сковороде растительное масло. Обжаривайте пончики на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте их теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Эти пончики настолько нежные и воздушные, что исчезнут со стола в мгновение ока!

