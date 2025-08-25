Яблочные оладьи-панкейки! Обалденный завтрак за 5 минут — просто и вкусно!

Ищете идеальный завтрак, который объединяет в себе легкость, пользу и невероятный вкус? Эти яблочные панкейки станут настоящим спасением! Они сочетают воздушную текстуру, сочную сладость яблок и едва уловимую пряность корицы. Это блюдо порадует и детей, и взрослых, а готовится так просто, что вы полюбите начинать с него свое утро.

Для теста взбейте миксером 1 яйцо с 2 столовыми ложками сахара до легкой пены. Влейте 250 миллилитров молока и 2 столовые ложки растительного масла, продолжая взбивать. Добавьте 240 грамм просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя, аккуратно перемешайте до однородности.

Очистите 3 яблока от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яблочную нарезку в тесто и gently перемешайте ложкой.

Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые панкейки. Жарьте без масла около двух-трех минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Подавайте горячими, с медом, ягодным джемом или сметаной. Эти панкейки хороши тем, что остаются нежными даже после остывания. Они идеальны с утренним кофе или как полезный перекус в течение дня. Наслаждайтесь каждым кусочком этого солнечного завтрака!

