Мелисса Маккарти: от «Подружки невесты» до номинаций на Оскар

Мелисса Маккарти — одна из самых ярких и разноплановых актрис современного Голливуда. Ее путь от комических ролей в ситкомах до серьезных драматических образов доказывает, что талант не знает границ. 26 августа 2025 года ей исполняется 55 лет, но ее карьера по-прежнему на подъеме.

Мелисса Маккарти, казалось бы, намертво закрепилась в образе комедийной актрисы, но сумела доказать, что ей под силу и глубокие драматические образы, за что и была дважды номинирована на премию «Оскар». В этой статье мы подробно рассмотрим биографию Мелиссы Маккарти, ее творческий путь, самые знаковые роли и путь к признанию.

Начало карьеры: стендап и сериалы

Мелисса Энн Маккарти появилась на свет 26 августа 1970 года в городе Плейнфилд, штат Иллинойс, в семействе фермеров. Уже в детстве она проявляла артистические наклонности, устраивая домашние спектакли для своей семьи. После окончания школы Маккарти переехала в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту и стать актрисой. Она начала свой путь с выступлений в жанре стендап-комедии, оттачивая мастерство на маленьких сценах. Ее юмор, основанный на самоиронии и жизненных наблюдениях, быстро находил отклик у публики.

Первые шаги на телевидении Мелисса сделала в 1990-х годах. Она мелькала в небольших эпизодических ролях в различных сериалах. Однако настоящую популярность ей принесла роль Сьюки Сент-Джеймс в культовом сериале «Девочки Гилмор». На протяжении семи сезонов она играла добродушную, немного неуклюжую, но невероятно талантливую шеф-повара. Эта роль позволила начинающей актрисе продемонстрировать свой комедийный дар и завоевать симпатии зрителей. После завершения «Девочек Гилмор» артистка продолжила активно работать на ТВ, снимаясь в ситкомах, таких как «Кто такая Саманта?» и «Майк и Молли», за последний она даже получила премию «Эмми».

Мелисса Маккарти Фото: Leonard Ortiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прорыв в кино: «Девичник в Вегасе» и «Шпион»

Несмотря на успех на ТВ, Мелисса Маккарти долгое время оставалась в тени большого кино. Все изменилось в 2011 году, когда на экраны вышла комедия «Девичник в Вегасе». Роль Меган Прайс, грубоватой, но искренней и преданной подруги, принесла ей мировую известность. За эту работу Маккарти получила номинацию на премию «Оскар». Это стало настоящим прорывом и доказательством того, что комедийный жанр может быть оценен по достоинству. После этого успеха предложения посыпались как из рога изобилия.

Фильмы с Мелиссой Маккарти, которые выходили один за другим, неизменно становились хитами. Она играла в «Поймай толстуху, если сможешь», где ее партнером стал Джейсон Бейтман. Дуэт получился настолько удачным, что фильм собрал в прокате более 173 миллионов долларов. Затем были «Копы в юбках», где она сыграла в паре с Сандрой Буллок, и «Шпион» режиссера Пола Фига. Именно «Шпион» показал, что Мелисса умеет не только смешно шутить, но и исполнять трюки и быть убедительной в роли секретного агента. Эта картина еще больше укрепила ее статус королевы комедии и одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Успех фильмов, в которых она играла, был неоспорим.

Фильмография Мелиссы Маккарти включает в себя множество фильмов разных жанров, но зрители ее неизменно любили за комедийные образы. Она умеет играть персонажей, которые, несмотря на свою эксцентричность, всегда вызывают симпатию и сопереживание.

Мелисса Маккарти Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Серьезные роли и признание критиков

В 2018 году биография Мелиссы Маккарти получила новый, неожиданный поворот. Она снялась в драме «Сможете ли вы меня простить?». Роль Ли Израэль, неудачливой писательницы, которая зарабатывает на жизнь подделкой писем знаменитостей, стала настоящим откровением для критиков и зрителей. В этом фильме Маккарти отошла от своего привычного образа и показала себя как глубокая драматическая актриса. За эту роль она опять была номинирована на премию «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Эта работа стала переломным моментом в ее карьере. Она доказала, что ее талант не ограничивается только комедией. После этого она продолжила экспериментировать с жанрами. Среди ее последних работ — роль коварной морской ведьмы Урсулы в экранизации диснеевского мультфильма «Русалочка».

Личная жизнь и общественная деятельность

В личной жизни Мелисса Маккарти тоже нашла свое счастье. В 2005 году она вышла замуж за актера Бена Фальконе. Их союз — один из самых крепких в Голливуде. Они не только счастливы в браке, но и плодотворно сотрудничают в кино: Бен снимает фильмы, в которых Маккарти играет главные роли. Вместе они воспитывают двух дочерей.

Кроме того, Маккарти занимается общественной деятельностью. Артистка часто выступает в защиту прав животных, а также ведет борьбу с предрассудками относительно веса и внешности. У нее есть своя линия одежды больших размеров, которую она создала, чтобы женщины могли чувствовать себя красивыми и стильными. Она неоднократно заявляла, что главная цель ее линии — дать женщинам возможность почувствовать себя комфортно и уверенно, не подстраиваясь под общепринятые стандарты.

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые проекты и будущее актрисы

Сегодня фильмы с Мелиссой Маккарти по-прежнему очень популярны. Артистка продолжает активно сниматься, и ее график расписан на несколько лет вперед. Она не боится рисковать и пробовать себя в новых жанрах. Ее недавние работы, такие как «Девять идеальных незнакомцев» и «Тор: Любовь и гром», показывают, что она продолжает развиваться как актриса.

Мелисса Маккарти — это пример того, как талант, упорство и вера в себя могут привести к успеху. Она начала свой путь с небольших комедийных ролей, но благодаря своей харизме и многогранности смогла стать одной из самых востребованных и уважаемых актрис современности. Ее история вдохновляет, а ее фильмография является доказательством того, что настоящему таланту подвластны любые жанры.

