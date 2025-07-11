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11 июля 2025 в 18:51

Популярная российская комедия получит египетский ремейк

В Египте снимут ремейк российской комедии «Холоп»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Египте готовится ремейк российской комедии «Холоп», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сценариста оригинального фильма Дарью Грацевич. Она участвует в проекте в качестве консультанта и следит за тем, чтобы адаптация не утратила основную структуру и комедийную суть оригинала.

Сейчас идет работа с египетским автором, и я просто консультирую, чтобы ничего не было потеряно, чтобы формат работал. Это другой менталитет, другая культура. Я здесь только наблюдатель, — поделилась Грацевич.

По словам сценаристки, египетская адаптация станет первой международной версией фильма, в которой она лично принимает участие. Над сценарием работает местный автор, который отвечает за все — «за героев, за шутки, за гэги, за местный колорит», а Грацевич консультирует его.

Ранее стало известно, что ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко дебютирует в кино, сыграв главную роль в сериале «Няня Оксана» — современной адаптации «Моей прекрасной няни». По сюжету, ее героиня, девушка из Краснодарского края, после расставания с женихом устраивается няней в семью московского бизнесмена, роль которого исполнит Виктор Хориняк. Премьера проекта запланирована на сентябрь 2025 года.

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Популярная российская комедия получит египетский ремейк
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