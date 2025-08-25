Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. На кадрах в Telegram-канале РИА Новости видна четкая работа по противнику, мощные удары, а также поднятый флаг РФ. Видео было сделано с высоты птичьего полета.

В понедельник, 25 августа, стало известно об освобождении Запорожского в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. В Минобороны рассказали, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток». По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, после освобождения Запорожского военнослужащие ВСУ оказались в огневом мешке.

До этого появилась информация, что подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, не предпринимая попыток контратаковать. Как рассказал российский военнослужащий 103-го полка Южной группировки войск с позывным Симба, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части ВС РФ и избегают прямого противостояния с ней.