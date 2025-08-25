Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:32

Освобождение Запорожского попало на видео

В МО показали, как российские бойцы освободили Запорожское

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. На кадрах в Telegram-канале РИА Новости видна четкая работа по противнику, мощные удары, а также поднятый флаг РФ. Видео было сделано с высоты птичьего полета.

В понедельник, 25 августа, стало известно об освобождении Запорожского в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства. В Минобороны рассказали, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Восток». По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, после освобождения Запорожского военнослужащие ВСУ оказались в огневом мешке.

До этого появилась информация, что подразделения ВСУ оставили населенный пункт Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, не предпринимая попыток контратаковать. Как рассказал российский военнослужащий 103-го полка Южной группировки войск с позывным Симба, украинцы осознают высокую боевую эффективность данной части ВС РФ и избегают прямого противостояния с ней.

Минобороны РФ
политика
Днепропетровская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ХДС не исключили выдвижения фон дер Ляйен на пост президента Германии
Экс-депутата казанской гордумы заключили под стражу за 11 афер с землей
В Совфеде объяснили, почему Запад распространяет фейки о России
В России прокомментировали планы ЕС увеличить военную помощь Украине
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.