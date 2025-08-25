Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:46

Бородин рассказал, почему Пугачеву не признают иноагентом

Бородин: высокопоставленные друзья Пугачевой не дают признать певицу иноагентом

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокопоставленные друзья певицы Аллы Пугачевой не позволяют признать артистку иностранным агентом, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В разговоре с «Ридусом» он сообщил, что эти люди до сих пор видят в Пугачевой народную артистку России, хотя она «предательница» и «старая».

У нее есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачевой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются. Алла Пугачева давно предала Россию и своих поклонников. Если она когда-то решит вернуться в Россию, для многих людей это событие останется незамеченным. Во-первых, она стала предательницей. А во-вторых, Пугачева уже старая, — заявил Бородин.

Ранее заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью пожалела Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». Вместе с тем Примадонну никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор, констатировала исполнительница.

До этого Бородин направил заявление в прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении высказываний Вайкуле. По его словам, последней каплей стало заявление артистки на музыкальном фестивале в Юрмале, где она публично призвала Запад «давать больше оружия Украине».

Алла Пугачева
Россия
Виталий Бородин
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.