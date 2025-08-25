Бородин рассказал, почему Пугачеву не признают иноагентом

Высокопоставленные друзья певицы Аллы Пугачевой не позволяют признать артистку иностранным агентом, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В разговоре с «Ридусом» он сообщил, что эти люди до сих пор видят в Пугачевой народную артистку России, хотя она «предательница» и «старая».

У нее есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачевой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются. Алла Пугачева давно предала Россию и своих поклонников. Если она когда-то решит вернуться в Россию, для многих людей это событие останется незамеченным. Во-первых, она стала предательницей. А во-вторых, Пугачева уже старая, — заявил Бородин.

Ранее заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в интервью пожалела Пугачеву, которой сейчас, по ее словам, приходится «скитаться на чужбине». Вместе с тем Примадонну никто не выгонял из РФ, она сама сделала этот выбор, констатировала исполнительница.

До этого Бородин направил заявление в прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении высказываний Вайкуле. По его словам, последней каплей стало заявление артистки на музыкальном фестивале в Юрмале, где она публично призвала Запад «давать больше оружия Украине».