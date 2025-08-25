Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:54

Военэксперт назвал идеальное оружие для уничтожения ракеты «Длинный Нептун»

Военэксперт Кнутов: ЗРК «Витязь» легко уничтожит ракету «Длинный Нептун»

С-350 «Витязь» С-350 «Витязь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» с легкостью уничтожит новую украинскую крылатую ракету «Длинный Нептун», заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, средства противовоздушной обороны РФ успешно сбивали снаряды «Нептун», являющиеся основой новой ракеты.

Новая модификация «Длинный Нептун» имеет возможность стрельбы по наземным целям. Но, учитывая то, что по «Нептуну» мы уже много раз работали, и работали успешно, я думаю, что и «Длинный Нептун» окажется для наших систем противовоздушной обороны достаточно несложной целью и мы успешно справимся с его поражением. Лучшим образом должен работать комплекс С-350 «Витязь», который имеет максимум возможностей для уничтожения таких целей, — сказал Кнутов.

Ранее обозреватель Исаак Зейтц заявил, что «Длинный Нептун» может использоваться для удара по Москве ради срыва мирных переговоров. По его словам, на основном участке траектории ракета использует инерциальную навигацию, тогда как на конечном задействует активное радиолокационное самонаведение.

