В Госдуме объяснили «демонизацию» России странами Запада

Страны Запада демонизируют Россию, так как не могут смириться с тем, что под ее контролем находятся колоссальные природные ресурсы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, эти государства всегда надеялись сами воспользоваться такими богатствами.

Верить в то, что Россия плохая и злая, выгодно просто потому, что именно под ее контролем находятся колоссальные природные ресурсы. Запад, который сам весьма расточителен в этом плане, надеется этими ресурсами воспользоваться, — сказал Вассерман.

Депутат отметил, что «демонизация» России Западом началась еще 500 лет назад. Он пояснил, что такое отношение со стороны Европы появилось тогда, когда князь Иван III Васильевич начал борьбу за воссоединение русских земель. Начиная с Ивана Грозного «демонизация» России превратилась в своеобразную отрасль пропагандистской индустрии, добавил Вассерман. Он заявил, что этот процесс стал закономерным и продолжается до сих пор.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что фейки о России можно объяснить тем, что Запад лицемерит. Сенатор указал, как западные страны «не замечают» атаки дронов на детские сады РФ. Запад, по его мнению, стремится изобразить Россию варваром или страной, которая уничтожает всю цивилизацию.