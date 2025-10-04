Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 10:18

«Не могу поверить в красоту»: американцев призвали приезжать в Россию

Журналист Эртл призвал американских граждан посетить Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Граждане Соединенных Штатов должны посетить Россию, с таким призывом выступил издатель и публицист Томас Эртл. Он поделился впечатлениями о красоте Москвы и отметил, что жители США, приезжающие в российскую столицу, не сталкиваются с какими-либо преследованиями со стороны американских властей по возвращении, передает РИА Новости.

Я приезжаю в Москву — и не могу поверить в красоту этого города, какой он чистый. Я три дня не мог найти мусор, и даже сфотографировал, когда нашел. У нас же в городах — проблемы с мусором, с бездомными и так далее. Нужно, чтобы больше американцев приезжали в Россию, — сказал публицист.

Эртл, который находится в России уже в третий раз, сообщил, что лично никогда не подвергался каким-либо санкциям или ограничениям. По его словам, основными факторами при планировании поездки являются лишь временные затраты, финансовые расходы и организация авиаперелета.

Ранее отец миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск признался, что посетил Москву вопреки советам сына. Он отметил, что российская столица произвела сильное впечатление чистотой, порядком и безопасностью. Он назвал Москву «настоящей жемчужиной».

