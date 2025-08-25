Президент Киргизии подарил россиянину внедорожник

Президент Киргизии Садыр Жапаров вручил ключи от внедорожника Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву, который добровольно убирает мусор на озере Иссык-Куль, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, киргизский глава узнал о россиянине из интернета и решил его таким образом отблагодарить.

Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы, — процитировал Жапарова Алагозов.

Ранее Жапаров заявил, что русский язык нужен Киргизии, так как на нем разговаривают «в половине стран мира». Киргизский лидер подчеркнул, что без русского языка граждане государства не смогут далеко уехать, поскольку во многих государствах общение без него будет невозможным.

До этого президент дружественной РФ страны заявил, что между Бишкеком и Москвой есть полное взаимопонимание и нет политических разногласий. Жапаров также напомнил, что в республике ждут визита российского лидера Владимира Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года.