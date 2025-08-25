Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:09

Президент Киргизии подарил россиянину внедорожник

Президент Киргизии Жапаров подарил внедорожник экоактивисту из России

Садыр Жапаров Садыр Жапаров Фото: Office of the President of the Kyrgyzstan/XinHua/Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров вручил ключи от внедорожника Chevrolet экоактивисту из России Андрею Панаеву, который добровольно убирает мусор на озере Иссык-Куль, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, киргизский глава узнал о россиянине из интернета и решил его таким образом отблагодарить.

Ваше дело является примером для многих. У экологии и природы нет границ. Весь мир дышит одним воздухом. Поэтому каждый человек на Земле должен поступать так, как вы, — процитировал Жапарова Алагозов.

Ранее Жапаров заявил, что русский язык нужен Киргизии, так как на нем разговаривают «в половине стран мира». Киргизский лидер подчеркнул, что без русского языка граждане государства не смогут далеко уехать, поскольку во многих государствах общение без него будет невозможным.

До этого президент дружественной РФ страны заявил, что между Бишкеком и Москвой есть полное взаимопонимание и нет политических разногласий. Жапаров также напомнил, что в республике ждут визита российского лидера Владимира Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года.

Киргизия
Садыр Жапаров
экоактивисты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Известную журналистку заочно арестовали за оскорбительные публикации
Огневой мешок для ВСУ и плюшевая бомба: новости СВО на вечер 25 августа
Педиатр развеял популярный миф о проглатывании жвачки
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.