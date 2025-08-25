Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:53

Пенсионерка сломала школьнику палец из-за места в автобусе

В Красноярске пенсионерка сломала палец подростку, который не уступил ей место

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Красноярска сломала 13-летнему школьницу палец, после того как он не уступил ей место в автобусе, информирует группа «ТВК Красноярск» на странице во «ВКонтакте». По словам матери подростка, на одной из остановок зашла пожилая женщина, которая начала требовать от сына освободить сиденье.

Подросток проигнорировал слова пенсионерки, после чего та схватила его за футболку, поцарапала руку, а потом попыталась забрать телефон и схватила школьника за палец. Наблюдавшие за происходящим кондуктор и один из пассажиров сделали женщине замечание, посадив на другое свободное место.

Матери пострадавшего пришлось обратиться с сыном в травмпункт. Медики осмотрели школьника и диагностировали перелом фаланги пальца.

Ранее 65-летняя пенсионерка подожгла электроскутер 41-летнего соседа в Невском районе Санкт-Петербурга. По данным источника, инцидент случился в ночь на 18 августа на Искровском проспекте во дворе дома № 26. Личность поджигательницы удалось определить с помощью камер видеонаблюдения.

