Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:01

Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел на Искровском проспекте во дворе дома № 26. Личность поджигательницы установили с помощью камер видеонаблюдения.

65-летняя женщина подожгла сиденье электроскутера Sky Way, принадлежащего ее 41-летнему соседу, — отметил собеседник телеканала.

Ранее в Петербурге задержали молодого человека, который под воздействием наркотиков стрелял из окна по детской площадке. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет. Пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении дебошира составили протокол по статье об употреблении наркотиков.

До этого в Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля Omoda сбил пешехода, врезался в припаркованную машину BMW и перевернулся. В результате происшествия пешеход получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти. Водителя Omoda также доставили в больницу с повреждениями средней тяжести. По факту ДТП началась проверка.

поджоги
Cанкт-Петербург
скутеры
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-нардеп о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Крупная дыра на Солнце спровоцирует уже вторую за месяц магнитную бурю
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.