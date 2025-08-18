Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Петербурге

Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел на Искровском проспекте во дворе дома № 26. Личность поджигательницы установили с помощью камер видеонаблюдения.

65-летняя женщина подожгла сиденье электроскутера Sky Way, принадлежащего ее 41-летнему соседу, — отметил собеседник телеканала.

Ранее в Петербурге задержали молодого человека, который под воздействием наркотиков стрелял из окна по детской площадке. Полицейские изъяли у него пневматический пистолет. Пострадавших в результате стрельбы нет. В отношении дебошира составили протокол по статье об употреблении наркотиков.

До этого в Петроградском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля Omoda сбил пешехода, врезался в припаркованную машину BMW и перевернулся. В результате происшествия пешеход получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти. Водителя Omoda также доставили в больницу с повреждениями средней тяжести. По факту ДТП началась проверка.