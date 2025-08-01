Иномарка влетела в пешехода и перевернулась в Петербурге

Водитель автомобиля Omoda сбил пешехода, врезался в припаркованную машину BMW и перевернулся в Петроградском районе Санкт-Петербурга, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России. По факту ДТП началась проверка.
Авария произошла на Петровском проспекте. В результате происшествия пешеход получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти.
Водителя Omoda также доставили в больницу с повреждениями средней тяжести. На месте ДТП работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пассажирский автобус и грузовик столкнулись на одной из улиц Омска. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок.