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01 августа 2025 в 11:45

Иномарка влетела в пешехода и перевернулась в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автомобиля Omoda сбил пешехода, врезался в припаркованную машину BMW и перевернулся в Петроградском районе Санкт-Петербурга, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России. По факту ДТП началась проверка.

Авария произошла на Петровском проспекте. В результате происшествия пешеход получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Водителя Omoda также доставили в больницу с повреждениями средней тяжести. На месте ДТП работают полицейские и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажирский автобус и грузовик столкнулись на одной из улиц Омска. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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