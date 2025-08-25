Названа сумма арестованного имущества экс-замглавы управления МО России

На имущество бывшего заместителя директора ГВСУ № 4 Ивана Сметанюка на сумму 143 млн рублей наложен арест, сообщили в Следственном комитете России. Данная мера применена в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа с ущербом в 650 млн рублей.

Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления № 4 Министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ), — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2019 году между государственным заказчиком и ООО «Креатив» были заключены контракты на общую сумму свыше 650 млн рублей для строительства объектов в Хабаровском крае. Непосредственный контроль и организация строительных работ были возложены на обвиняемого Сметанюка.

По версии следствия, в 2019–2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал надлежащего контроля за исполнением работ на объекте. В результате этого многомиллионные контракты были выполнены с существенными нарушениями технологических и проектных требований.

В СК добавили, что арест имущества наложен в целях обеспечения возможного будущего приговора. По их информации, расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

