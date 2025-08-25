Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 16:08

Названа сумма арестованного имущества экс-замглавы управления МО России

Суд арестовал имущество экс-замдиректора ГВСУ Сметанюка на 143 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На имущество бывшего заместителя директора ГВСУ № 4 Ивана Сметанюка на сумму 143 млн рублей наложен арест, сообщили в Следственном комитете России. Данная мера применена в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа с ущербом в 650 млн рублей.

Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора федерального государственного унитарного предприятия Главного военного строительного управления № 4 Министерства обороны Российской Федерации Ивана Сметанюка. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа (пункт «б» части 2 статьи 285.4 УК РФ), — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в 2019 году между государственным заказчиком и ООО «Креатив» были заключены контракты на общую сумму свыше 650 млн рублей для строительства объектов в Хабаровском крае. Непосредственный контроль и организация строительных работ были возложены на обвиняемого Сметанюка.

По версии следствия, в 2019–2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал надлежащего контроля за исполнением работ на объекте. В результате этого многомиллионные контракты были выполнены с существенными нарушениями технологических и проектных требований.

В СК добавили, что арест имущества наложен в целях обеспечения возможного будущего приговора. По их информации, расследование уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов обладал обширной коллекцией антикварного оружия, которая, согласно версии Генпрокуратуры, была приобретена на незаконные доходы. Коллекция включала 26 уникальных экспонатов, среди которых находились редкие исторические образцы.

Россия
суды
Минобороны РФ
уголовные дела
