Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 15:22

Следствие ходатайствует об изоляции блогера Маркаряна от общества

Следствие ходатайствует об аресте блогера Маркаряна

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Следствие ходатайствует об аресте блогера Арсена Маркаряна по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества, передает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы. Правоохранители задержали подозреваемого 23 августа, он пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в суде.

Ранее следователи московского ГСУ СК России предъявили официальное обвинение Маркаряну по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.

Юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них — возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования не освободит от ответственности.

блогеры
следствие
аресты
суды
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.