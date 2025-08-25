Следствие ходатайствует об изоляции блогера Маркаряна от общества Следствие ходатайствует об аресте блогера Маркаряна

Следствие ходатайствует об аресте блогера Арсена Маркаряна по уголовному делу об оскорблении памяти защитников Отечества, передает ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд Москвы. Правоохранители задержали подозреваемого 23 августа, он пытался скрыться, спрятавшись в багажнике автомобиля.

Поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в суде.

Ранее следователи московского ГСУ СК России предъявили официальное обвинение Маркаряну по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. В ходе проведенного допроса блогер не признал свою вину.

Юрист Александр Хаминский заявил, что Маркаряну может грозить до 12 лет лишения свободы. По словам эксперта, его обвиняют в реабилитации нацизма и публичных призывах к терроризму. Также готовятся проверки по другим инцидентам. Среди них — возможное подстрекательство к сексуальному насилию над несовершеннолетними. Хаминский подчеркнул, что даже шутливая форма повествования не освободит от ответственности.