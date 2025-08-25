«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом Депутат Колесник: западные страны сами будут просить сотрудничества с Россией

Западные страны выступят инициаторами возобновления сотрудничества с Россией, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, Москва рассмотрит данные предложения.

Куда [страны Запада] денутся? Придут сами, на пузе приползут и будут просить их принять. Причем в очереди будут стоять. Сами принесут все, что нам надо, и будут просить, чтобы с ними посотрудничали. Их предложения мы рассмотрим, — сказал Колесник.

Ранее стало известно, что корпорация Apple начала переговоры с российскими властями о выполнении требований нового законодательства относительно предустановки магазина RuStore. В случае достижения договоренностей заблокированные приложения банков РФ могут вернуться в App Store.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии и России будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.