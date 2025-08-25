Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида

Перед подъемом на горную вершину туристу стоит выбирать гида с большим опытом восхождений, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он также отметил важность наличия у гида опыта проведения туров именно на той горе, куда запланировано восхождение.

Как понять профессионализм гида? Это опыт проведения туров на той горе, на которую вы хотите подняться. Если вы идете на пик Победы, как Наталья Наговицына, логично было бы выбрать гида, который уже не раз там бывал и знаком с этой горой, а не человека, который был там один раз. Также важен опыт самого гида: сколько восхождений у него за плечами. Например, если у него два восхождения на Эльбрус, или у него есть «Снежный барс» (неофициальный титул у альпинистов. ― NEWS.ru) и опыт 300-400 восхождений. Также стоит обратить внимание на компанию, которую вы выбираете: насколько долго она на рынке и как ведет дела, ― ответил Киселев.

Также альпинист подчеркнул, что попасть в тур к профессиональным гидам непросто. По его словам, у опытных специалистов большие очереди.

Надо понимать, как и при любом товаре или услуге: дешевый гид — это обычно непрофессионал. Профессионалов не так-то легко найти, у них обычно есть очереди. Если вы выбираете гида в последний момент, это не самый лучший вариант. Дешевый гид, скорее всего, не профессионал, ― объяснил Киселев.

Ранее стало известно, что альпинистка Наталья Наговицына оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за того, что на самом опасном участке маршрута — речь идет о Черной скале, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, — ее гид-новичок Роман сорвался и захватил свою клиентку с собой. Мужчина отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению. После этого гид добежал до других участников группы, которые находились в лагере на Важа Пшавела, чтобы рассказать о случившемся.