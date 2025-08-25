Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:55

Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида

Альпинист Киселев: нужно выбирать гида с большим опытом восхождений

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед подъемом на горную вершину туристу стоит выбирать гида с большим опытом восхождений, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он также отметил важность наличия у гида опыта проведения туров именно на той горе, куда запланировано восхождение.

Как понять профессионализм гида? Это опыт проведения туров на той горе, на которую вы хотите подняться. Если вы идете на пик Победы, как Наталья Наговицына, логично было бы выбрать гида, который уже не раз там бывал и знаком с этой горой, а не человека, который был там один раз. Также важен опыт самого гида: сколько восхождений у него за плечами. Например, если у него два восхождения на Эльбрус, или у него есть «Снежный барс» (неофициальный титул у альпинистов. ― NEWS.ru) и опыт 300-400 восхождений. Также стоит обратить внимание на компанию, которую вы выбираете: насколько долго она на рынке и как ведет дела, ― ответил Киселев.

Также альпинист подчеркнул, что попасть в тур к профессиональным гидам непросто. По его словам, у опытных специалистов большие очереди.

Надо понимать, как и при любом товаре или услуге: дешевый гид — это обычно непрофессионал. Профессионалов не так-то легко найти, у них обычно есть очереди. Если вы выбираете гида в последний момент, это не самый лучший вариант. Дешевый гид, скорее всего, не профессионал, ― объяснил Киселев.

Ранее стало известно, что альпинистка Наталья Наговицына оказалась в трудном положении в горах Киргизии из-за того, что на самом опасном участке маршрута — речь идет о Черной скале, под которой лежат тела сорвавшихся там ранее альпинистов, — ее гид-новичок Роман сорвался и захватил свою клиентку с собой. Мужчина отделался легкими ушибами, а Наталья при падении сломала ногу и потеряла способность к передвижению. После этого гид добежал до других участников группы, которые находились в лагере на Важа Пшавела, чтобы рассказать о случившемся.

альпинисты
горы
туристы
туры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.