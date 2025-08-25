Российский боец неделю выживал «бок о бок» с ВСУ Танкист Док в течение недели выживал в 200 метрах от позиций ВСУ

Танкист ВС РФ с позывным Док в течение недели выживал в 200 метрах от позиций противника, информирует RT. Боец служит в 57-й мотострелковой бригаде 5-й общевойсковой армии Восточной группировки войск. По словам солдата, ВСУ обнаружили его и начали атаковать беспилотниками.

Противник нас обнаружил, начал делать сбросы, FPV-дронами атаковал. Подлетал дрон «Баба-Яга», скидывал тоже снаряды — крайний снаряд был поджигательный, блиндаж загорелся, — поделился военный.

Танкист занял один из блиндажей противника по распоряжению командира, когда его боевую машину подбили БПЛА. Вместе с двумя сослуживцами он не мог оставить позиции, поскольку все дороги были заблокированы.

Ранее младший сержант Сергей Пироженко проявил героизм в ходе обстрела со стороны ВСУ. В Минобороны России сообщили, что после выполнения боевых задач взвод бойца попал под огонь противника. Однако сержант спас раненых сослуживцем, несмотря на собственное ранение.

Солдат ВС РФ спас пятерых человек от дрона противника в одиночку. Штурмовик с позывным Алмаз рассказал, как товарищ отбил беспилотник прикладом автомата.