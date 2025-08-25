Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Слуцкий уличил коллективный Запад в «людоедской» политике

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит выбирать выражения, ведь именно коллективный Запад использует в своих интересах недопустимую политическую линию, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также посоветовал европейскому лидеру выучить историю.

«Людоедскую» политику вел и ведет коллективный Запад во имя и ради собственной гегемонии. Мы это видели в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. Ранее этому предшествовали годы колониальной эпохи, порабощения целых стран и народов, выкачивания их ресурсов и богатств, — констатировал Слуцкий.

Депутат напомнил, что Россия защищает собственные национальные ценности и интересы глобального большинства. По сути, Москва противостоит адептам неприемлемого курса — Макронам и Стармерам, добавил парламентарий.

Ранее Макрон назвал Россию «людоедом», чем вызвал бурную критику со стороны МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что агрессивная риторика западных стран может быть связана с разницей в культурах.

