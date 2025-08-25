Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 14:42

Православным объяснили, как почтить память святых Аникиты и Фотия

Депутат Иванов: в день памяти Аникиты и Фотия верующим стоит посетить храм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В день памяти Аникиты и Фотия, 25 августа, верующим христианам стоит посетить храм и помолиться, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, следует попросить у святых сил устоять в вере.

25 августа православные верующие чтят память мучеников Аникиты и его племянника Фотия, пострадавших за веру во времена гонений императора Диоклетиана. Крайне желательно, если у человека есть такая возможность, посетить храм, помолиться святым Аниките и Фотию, попросить у них сил устоять в вере перед лицом любых трудностей, как это сделали они сами. Это самый главный и благочестивый поступок в такой день, — сказал Иванов.

Он уточнил, что Церковь не запрещает работу или домашние дела, особенно если они направлены на благо семьи. По словам депутата, списка греховных дел не существует, так как грех — это состояние души.

Любой труд благословенен, если он совершается с молитвой и с целью помочь ближнему. Однако будет совершенно неправильно посвятить этот день исключительно чревоугодию, ссорам, пустым развлечениям или занятиям, которые удаляют нас от Бога. Вместо того чтобы искать, чего бы нам сегодня себе запретить, лучше сделать что-то доброе: навестить одинокого больного, помочь многодетной семье, пожертвовать на благотворительность, — добавил Иванов.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что самоубийцам, колдунам и еретикам не позволяли устанавливать кресты на могиле. Крест в православии символизирует веру в воскресение, а перечисленные категории людей считались связанными с темными силами.

депутаты
религия
православие
советы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
