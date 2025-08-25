Европейский чиновник забыл секретные документы в туалете аэропорта Шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта

Шведский чиновник забыл в аэропорту Стокгольма папку с правительственными документами, сообщает Dagens Nyheter. Отмечается, что инцидент произошел еще в 2022 году. Материалы касались переговоров Швеции с Турцией о вступлении королевства в НАТО.

Отмечается, что чиновникам после возвращения с переговоров не разрешили взять такси и доставили в терминал аэропорта, откуда они должны были отправиться домой на общественном транспорте. В итоге папку с важными документами нашла уборщица воздушной гавани. Сам чиновник объяснил произошедшее накопившимся стрессом.

Ранее в гостинице Hotel Captain Cook в Анкоридже были обнаружены конфиденциальные документы. Предположительно, они принадлежали Госдепартаменту США.

Восемь страниц с пометками управления протокола были найдены постояльцами в общедоступном принтере отеля, где проходил саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Среди рассекреченных материалов оказалось подробное расписание встречи, включая состав делегаций обеих стран с фонетическими пояснениями к произношению русских фамилий.